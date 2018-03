Trenger èn kommune til

Kjøp av eierandel, utbetalinger og garanti forutsetter at minst èn kommune i tillegg til Sokndal kommer inn på eiersiden. Styreleder i KNA Raceway, Hans Arve Pedersen, sier at de er fornøyd med å ha fått garanti, slik at de kan gå videre med prosjektet.