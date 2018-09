Treng meir norsk frukt og grønt

Forbruket av frukt og grønt har auka med 24 prosent i Noreg dei siste ti åra. – Grøntnæringa har potensiale for vekst, seier landbruks- og matminister Bård Hoksrud. Medan ein ser overproduksjon av kjøt, importerer Noreg 90 prosent av frukta me et.