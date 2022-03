Treng ein seier til før semifinale

Ishockeylaget Stavanger Oilers vann i går den tredje kampen mot Ringerike i sluttspelet i cupen. Men det var berre så vidt, med 2–1 på heimebane Oilers manglar nå ein seier mot Ringerike, før dei er klare for semifinalen. Laget melder sjølvsagt at det skal dei ordne på laurdag då dei drar austover for å møte Ringerike igjen.