Trener igjen

Proffsyklist Sven Erik Bystrøm er i gang å trene igjen, etter det stygge fallet i sykkel-NM i juni, der han fikk seks brudd i ryggen. Bystrøm sier til NTB at han har trent nesten som normalt de to siste ukene. Første utfordring for Bystrøm er Arctic Race fra torsdag til søndag neste uke.