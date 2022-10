Trekker søknaden som fylkesdirektør

Kommunedirektør i Haugesund Ole Bernt Thorbjørnsen var innstilt til å bli ny fylkesdirektør for Rogaland fylkeskommune. I dag ble innstillingsrådet informert om at han har trukket søknaden sin. Thorbjørnsen oppgir at han «etter en helhetsvurdering ønsker å bli værende i sin nåværende stilling» som årsak til at han trekker seg.