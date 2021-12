Trekker seg etter vaksine-mail

Sjefen i riggselskapet Transocean trekker seg etter at han ba ansatte som ikke hadde vaksinert seg om å finne seg en annen jobb. Det melder Nettavisen. – Jeg kan bekrefte at alle ansatte har fått informasjon om at Rune Kvål trekker seg fra jobben, sier Egil Bjørgaas i Safe Transocean til Nettavisen. NRK har så langt ikkje lukkast med å få fatt i Kvål for ein kommentar.