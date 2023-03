Trekker innsigelsen mot havvind-anlegg

Statsforvalteren i Rogaland trekker innsigelsen mot det omdiskuterte gigantiske havvind-anlegget som skal bygges på Jelsa, skriver Stavanger Aftenblad.

Her er planen å bygge flytende vindturbinder for havvind. Det kan generere 7600 arbeidsplasser, ifølge en rapport Menon Economics har laget for utbyggerne.