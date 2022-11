Tre velta over SAFE sitt bygg i Stavanger

Ei svær hengebjørk velta inn over fagforeninga SAFE sitt bygg på Vestre Platå i Stavanger i går kveld. Bygget var under opp-pussing og nærma seg ferdigsstilling. Det var sterk vind i området, og det kan vera at det var råte i det 100 år gamle treet, seier administrasjonsleiar i SAFE, Bjørn Tjessem.