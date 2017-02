Tre tilfeller av sex-utpressing

Sør-Vest politidistrikt har fått inn tre meldinger på tre uker om utpressing etter Skype-sex. Personer skal her ha blitt presset til å betale for å unngå at video blir delt med andre. Politiet sier de informerer om utpressingen for å forebygge flere slike hendelser, men de vil ikke uttale seg mer om saken.