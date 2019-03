Tre tatt for narkotika

Tre menn er pågrepet av politiet i forbindelse med et narkotikabeslag på Solvang i Haugesund skriver Haugesunds Avis. To ble varetektsfengsling i går og er fengslet for fire uker, opplyser politiinspektør og påtaleansvarlig Thomas Utne Pettersen på Haugesund politistasjon. En tredje ble tatt senere på dagen i går.