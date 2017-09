Tre personer til legevakten

Et kjørefelt er sperret etter trafikkulykken på Hogstad. Fører av den ene bilen, en kvinne i 80-årene, kom over i motsatt kjørefelt. Kvinnens førerkort er beslaglagt. Tre personer er tatt med til legevakten for sjekk. Begge kjørefelt er nå åpnet igjen.