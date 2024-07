Tre personer pågrepet etter ran i Stavanger

Cirka klokken 03.20 natt til i dag fikk politiet melding om at det var observert et ran i Stavanger sentrum. Politiet kom til stedet et par minutter senere, hvorpå mistenkte stakk av.

Gode vitnebeskrivelser førte til at en mann i 20-årene ble pågrepet i nærheten kort tid etterpå. Mannen kastet en gjenstand i vannet ved Jorenholmen like før pågripelsen. Politiet får bistand fra brannvesenet med å søke etter gjenstanden i dag.

Opplysninger i saken førte til at politiet pågrep ytterligere to personer i dag, klokken 13.50. De pågrepne er begge 18 år gamle menn.

De tre mennene er siktet for grovt ran, eller medvirkning til dette. Det er snakk om to fornærmede, i alderen 18–20 år.

– Det arbeides med avhør av de involverte, og vi kan av den grunn ikke gå ut med noe mer informasjon på nåværende tidspunkt, sier politiadvokat Anders Christiansen.