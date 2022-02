Tre personar frakta til SUS etter bilvelt

I sjutida fekk politiet melding om ein bilvelt på E39 ved Runaskaret i Bjerkreim kommune. Politiet melder no at tre involverte er frakta til Stavanger universitetssjukehus for sjekk. Politiet opprettar sak. Trafikken flyt forbi ulykkesstaden.