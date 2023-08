Tre parti i Hjelmeland vil innføre på nytt buplikt

I 2006 sa politikarane i Hjelmeland nei til buplikt, men det kan det bli ei endring på. Nå slår Sosialistisk Venstreparti fast at det er mangel på bustader for folk som vil etablere seg i kommunen. Mange hus blir brukt som fritidsbustader og berre det, seier ordførarkandidat for SV i Hjelmeland, Silje Sværen, som altså vil innføre buplikta på nytt . Ifølge avisa Strandbuen får ho med seg Ap og MDG i dette synet.