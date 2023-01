Tre over sporet i Boganes

Litt over klokken ett i natt skal et tre ha falt over sporet i Boganes i Stavanger. Dette skal ha ført til en kjøreledning som har blitt revet ned.

Regionstogene kjører som vanlig, men det er foreløpig innstillinger i lokaltogene. Buss for tog blir satt opp til e innstilte togene. Det jobbes nå med å ordne opp i problemene.