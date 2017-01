Tre nye innbrudd i Stavanger/Sola

Politiet fikk melding kl 23.14 om innbrudd i en bolig i Myrullveien i Tananger. Noen har tatt seg inn gjennom terrassedøren til soverommet ved å fjerne listene til døra. Politiet har sikret spor og har opprettet sak. Beboer var bortreist. Klokken 23.54 fikk politiet melding om innbrudd i Sølvberggatten. Vindu er tatt ut, og en 50 år gammel mann er pågrepet. Han er satt i arresten. Nytt innbrudd ble meldt klokken 0114 i Ryfylkegeten i et bygg som er lagringsplass for båter. Også her var vindu tatt ut, og politiet leter etter innbruddstjuv.