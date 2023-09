Tre menn tiltalt etter stort narkotikabeslag

Tre menn i 20- og 30-årsalderen er tiltalt for salg, kjøp og oppbevaring av store mengder narkotika i Rogaland og Oslo.

En mann fra Rogaland er tiltalt for å i løpet av et år ha omsatt minst tre kilo amfetamin, minst 50 gram kokain og flere tusen narkotiske tabletter.

Han er også tiltalt for å ha oppbevart nesten 16 kilo amfetamin, 10.000 narkotiske tabletter og rundt 500.000 milligram ulike dopingmidler i flere biler og i et minilager.

Sammen med en av de andre tiltalte er Rogalands-mannen også tiltalt for å ha kjøpt 5,9 kilo hasj, og solgt over to kilo hasj og kokain til andre. Den siste mannen er også tiltalt for forsøk på kjøp og oppbevaring av store mengder narkotika.

Rettssaken mot de tre tiltalte skal gå i Sør-Rogaland tingrett over tre uker i januar og februar neste år. Der kan de risikere en fengselsstraff fra tre år inntil 15 år.