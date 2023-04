Tre menn tatt for tyveri

Vektere ved et kjøpesenter i Stavanger har anholdt to menn i 20-årene og en mann i 30-årene for tyveri. Alle tre var ifølge politiet lite samarbeidsvillige, og dette var årsaken til at politiet ble tilkalt. En av mennene hadde en gasspistol på seg som han blir anmeldt for å bære.