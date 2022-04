Tre mål på 17 minutt

Det er sol, kaldt og seriestart i Obos-ligaen. Og første kamp er et ekte Rogalands-derby mellom Sandnes Ulf og Bryne. Sandnes Ulf tok ledelsen ved suldølingen Ingvald Halgunset, før Sandnes Ulf-spiller Kristoffer Hay satte ballen i eget nett etter femten minutt. Bare to minutt senere ordnet nysigneringen Martin Ramsland ny ledelse for Sandnes Ulf. Stillingen er 2-1 i Øster Hus arena etter 17 minutt spilt.