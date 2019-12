Tre års måling for nullvekstmålet

Samferdselsministeren seier nå at nullvekstmålet i biltrafikken på Nord-Jæren skal målast som eit gjennomsnitt av ein periode på tre år. Det er eit krav frå staten, for å gi beløningsmidlar til kollektiv, at trafikken på Nord-Jæren ikkje aukar.