Travel nyttårsnatt for politiet

Politiet mottok lørdag kveld flere meldinger om småbranner og skadeverk i hele distriktet.

Politiet måtte også rykke ut til flere andre hendelser, blant annet:

En 18 år gammel mann ble bortvist fra Jørpeland etter at han utagerte mot en familie som koste seg med fyrverkeri.

Et kjøretøy kjørte inn i noen betongelementer i Sandnes. Flere personer skal ha løpt fra stedet.

To menn i 20- og 30-årene ble bortvist fra Vangen i Haugesund etter slagsmål.

To gutter og ei jente på 16 og 17 år var involverte i slåssing ved Vålandstårnet i Stavanger.

Ved byterminalen i Stavanger oppstod en voldshendelse.

En overstadig beruset kvinne i 20-årene ble bortvist fra Stavanger sentrum etter at hun kledde av seg i inngangspartiet til et utested.

På Nærbø havnet en beruset mann i 20-årene i arrest, etter at han lagde bråk i et nabolag.

En mann i 20-årene havnet i arresten etter at han oppførte seg aggressivt på en adresse på Ålgård.

En 18 år gammel mann ble slått i ansiktet inne på en buss i Stavanger.

En mann i 20-årene fikk et kutt i ansiktet etter at han ble slått med et glass på et utested i Stavanger.

En mann ble pågrepet etter at han skal ha bitt av deler av øret til en annen mann i Haugesund. Begge de involverte er menn i 20-årene.

En mann i 20-årene skal ha blitt skadet av en annen med en glassflaske på Karmøy.