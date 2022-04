Travel natt for politiet i Rogaland

Klokka 22.30 vart ein bil stolen frå Lura i Sandnes medan eigaren lasta inn og ut. Bilen vart funnen 20 minutt seinare på Ålgård, men politiet greidde ikkje finne gjerningspersonen.

Ein russebuss på Lura fekk pålegg om å dempe musikken. Pålegget vil gjelde i heile distriktet dei neste to døgna. Tre andre bussar i Stavanger fekk seinare det same pålegget.

Ei kvinne i 20-åra vart arrestert og meld for vald mot offentleg tenesteperson etter å ha slått ein politibetjent i andletet.

I Kopervik på Karmøy vart ein mann i 20-åra vist bort og meld for å ha slått ein vekter.

Også på Karmøy vart ein mann i 20-åra meld til politiet for å ha slått ut tenna til ein annan. Under arrestasjonen skal mannen ha skalla ned ein betjent og forsøkt å stikke av. Han vert også meld for dette.

I Langgata i Sandnes vart to menn i 30-åra arrestert for å ha utøvd vald mot tre andre personar. To av desse hamna på legevakta, ein truleg med knekt nase. To av dei fornærma var kvinner i 40-åra.

Elles har det vore ei rekke mindre slåstkampar, offentleg urinering, vanskelege gjestar på utestadar, ordensforstyrrelse og køyring i rusa tilstand over heile fylket.