Travel natt for politiet

Sør-Vest politidistrikt sin politilogg viser at dei har hatt ei travel natt. I Stavanger har det blant anna vore vald, ruskøyring og generelt ufin oppførsel i sentrum. I Haugesund vart ein mann meldt for vald mot ein vekter. Ruskøyring har det også vore i Sandnes og Vindafjord. Den eine i Sandnes fann politiet ved at sjåføren nesten køyrde inn i politibilen.

Bildet er frå ei trafikkulukke ved Bekhuskaien i Stavanger, der dei to i bilen løp frå staden. Politihund sporte dei opp, og føraren verka rusa.