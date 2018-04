Travel natt for politiet

Politiet har registrert til sammen 33 ordensforstyrrelser og bortvisninger fordelt over hele distriktet natt til søndag. Seks personer er innbrakt til arrest for beruselse. I tillegg er det kommet syv meldinger om forstyrrelse av nattro. I Kopervik ble en 26 år gammel mann pågrepet for vold.