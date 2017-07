Travel natt for politiet

Selv om de fleste av oss har tatt ferie, hadde politiet hendene fulle i natt – både i nord og i sør.

– Det har vært mye å ta fatt på, sier Henning Andersen, operativ leder i Sør-Vest politidistrikt.

Han beskriver natten som travel.

Ved indre kai i Haugesund ble tre menn i 20-årene bortvist fra sentrum natt til søndag, på grunn av kranglete adferd og beruselse.

Rundt 02.30 ble en mann i 20-årene innsatt i arresten på grunn av overstadig beruselse:

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Siktet for kroppsskade

I Vågen i Sandnes ble to menn i 20-årene slått ned. Den ene ble tatt hånd om av helsepersonell.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Klokken 08.48 melder Aftenbladet at en 24 år gammel mann er pågrepet og siktet for kroppsskade.

Mye bråk i sør

Før midnatt ble en mann (19) anmeldt for promillekjøring. Han hadde heller ikke gyldig førerkort.

Ved 23-tiden ble en mann (36) bortvist fra et privat sted på Storhaug i Stavanger på grunn av ordensforstyrrelse.

Klokken 00.24 ble en mann (23) bortvist fra Stavanger sentrum på grunn av ordensforstyrrelse på et utested.

Kort tid etter ble nok en mann (25) bortvist fra Stavanger på grunn av ordensforstyrrelse ved Skagen. Mannen etterkom ikke pålegget:

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Klokken 00.38 melder politiet at en mann ble bortvist fra et hotell i Stavanger, av samme grunn som over.

En mannlig bilfører (27) ble stanset av politiet rundt klokken 01.00. Han ble anmeldt for kjøring i påvirket tilstand.

Også i Egersund ble en mann (26) anmeldt for kjøring i ruspåvirket tilstand. Førerkortet ble beslaglagt.

I Egersund ble også to menn (20) anmeldt for bruk og besittelse av narkotika.

Rundt 01.30 ble en mann (24) innsatt i arrest og anmeldt for å "ha lagt seg opp i politiets arbeid".

Klokken 02.24 ble en kvinne (32) satt i arresten. Hun ble anmeldt for vold mot politiet og skadeverk på en politibil.

03.44 melder Sør-Vest politidistrikt at en kvinne (22) ble bortvist fra Stavanger sentrum grunnet ordensforstyrrelser på et utested.