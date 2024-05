Trapper opp streiken – kan ramme UiS-studenter

Rundt 2000 eksamener som studenter skal gjennomføre eller har gjennomført ved Universitetet i Stavanger kan få utsatt sensur, som følge av streiken som blir trappa opp på mandag.

Til sammen 169 ansatte ved UiS, som er organiserte i Unio Stat, vil da være i streik.

Streiken får også konsekvenser for utskriving av vitnemål, sier utdanningsdirektør Bjarte Hoem.

– Et forsinka vitnemål kan gi problemer med opptak til mastergrad ved andre universitet. Studenter kan også oppleve at de ikke får de kvalifikasjoner de skal ha for ulike yrker.

Flere ansatte i Sør-Vest politidistrikt vil også bli tatt ut i streik fra mandag, da er det 112 Unio-medlemmer i politiet som skal ta på seg streikevesten.

Da vil 223 av i alt 1200 ansatte i politidistriktet være i streik.

– Bare antallet i seg selv er så stort, at det vil påvirke driften i hele organisasjonen, sier streikeleder i Unio Sør-Vest, Erlend Bjørnestad.

– I politiet rammes nå mer enn denne uken som har vært, patrulje, det blir enda dårligere kapasitet på etterforsking og forebygging. Men vi er ikke på stålet, så det skal ikke være fare for liv og helse, sier streikelederen.