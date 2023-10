Trangere økonomi i fylket

Det kan bli dyrere å reise kollektivt i Rogaland. I dag la fylkesdirektør Gunn Claire Westad fram sitt forslag til budsjett for neste år, og særlig hurtigbåtene kan få kutt i rutetilbudet.

Fylkesdirektøren mener også at det også må vurderes dyrere billetter og endringer i rutetilbudet med buss, for å begrense merkostnadene ved elektrifisering. Nyvalgt fylkesordfører Ole Ueland (H), mener de likevel skal klare å gi et godt kollektivtilbud i Rogaland.