Trailersjåfør utvist

En trailersjåfør for et større utenlandsk transportselskap ble utvist fra landet i går etter en kontroll politiet og Statens vegvesen hadde på Krossmoen i Eigersund. Sjåføren hadde kjørt flere turer i Norge enn tillatt. Han forsøkte også å forfalske fraktbrev under kontrollen, men ble oppdaget.