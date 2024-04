Trafikkulykke ved Jærveien

Brannvesenet har fått inn en melding om en trafikkulykke mellom to kjøretøy ved Jærveien. Politiet melder at den ene personen er tatt med til legevakta for en sjekk, men brannvesenet forteller at ingen airbager har blitt utløst.

– Ingen av airbagene er utløst, men det er litt lekkasje på stedet, sier vakthavende i Rogaland brann og redning, Christer Gilberg til NRK. Det er uvisst hva som lekker.

Den ene bilen sto midt i krysset på mellom Jærveien og Trossavegen, så det er trafikale utfordringer på stedet.

Bilen er flyttet, og politiet har startet å dirigere i sørgående felt.