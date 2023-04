Trafikkulykke på Karmøy

Nødetatene har fått melding om et trafikkulykke på Karmøyvegen ved avkjørsel Håvikvegen.

To kjøretøy har hatt et sammenstøt der den ene bilen skal ha kommet over i motsatt kjørefelt. Det skal ha skjedd i en rundkjøring, melder politiet.

Mannskap fra Kopervik stasjon rykker ut.