Trafikkulykke på E39 ved Figgjo

Brannvesenet har fått melding om trafikkulykke E39, Figgjo i Sandnes. Det skal være snakk om en kollisjon med lastebil mot personbil. Politiet melder at det er to kjøretøy i kraftig sammenstøt, men at de involverte personene framstår som uskadde. Veien er nå åpnet igjen.