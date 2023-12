Trafikkulykke på E39 ved Diagonalen

Nødetatene rykker ut til en melding om trafikkulykke i nordgående retning på E39 mellom Solasplitten og Diagonalen. Påkjørsel bakfra mellom to personbilder. Politiet forklarer at fem personer er direkte involvert i ulykken, men at ingen fremstår skadet. Trafikken står i nordgående felt. Operasjonsleder advarer om svært glatte veier.