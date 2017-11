Trafikkulykke på E39 Motorveien

En person er tatt med i ambulanse, etter en trafikkulykke på E39 ved Stangeland. Politiet melder at bilen snurret rundt i ulykken, og det skal være store materielle skader på bilen. Det er for øyeblikket redusert fremkommelighet på E39. Et felt er stengt i nordgående retning.