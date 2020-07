Trafikkulykke på E39

To biler skal være involvert i en trafikkulykke på E39 i nærheten av Ualand stasjon i Lund kommune. Politiet kom til stedet og melder at ingen skal være hardt skadd. Noen av de involverte ble sendt til legevakten for sjekk. Trafikken går greit forbi stedet.