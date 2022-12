Trafikkulykke på Ålgård

Det har vært en trafikkulykke på Ålgård ved Ålgårdhallen. Tre personer i to biler er involvert. To personer har behov for tilsyn av ambulansepersonell. To biler blir fjernet fra stedet av bergingsbil. Trafikken flyter greit forbi, det er lite trafikk. Sak opprettes, årsak til ulykke er ukjent