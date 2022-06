Nødetatene har rykket ut til en arbeidsulykke på en byggeplass i Stavanger sentrum, der en person skal ha falt ned i en nybygd heis.

Vedkommende har blitt heist ut og kjørt til Stavanger Universitetssjukehus. Personen skal ha falt ned 3-4 meter og fått brudd i ankelen.

Under utrykning har en sivil politibil kollidert med en personbil. De to personene i bilen blir kjørt til legevakt av ambulanse for kontroll, melder politiet i sørvest på Twitter.

Trafikkuhellet skjedde i Hillevågsveien i Hillevåg, like ved kjøpesenteret Kilden. Foto: Øystein Otterdal / NRK

Politibilen som har krasjet var på vei til mannen som falt ned i heissjakten.

– Skadeomfanget til personene fremstår ikke som alvorlig, men har blitt tatt med til sykehuset for sjekk, sier innsatsleder Ole Bjørn Paulsen.

– Politipatruljen fremstår uskadd, men kjøretøyene har fått materielle skader. Saken etterforskes videre, forteller operasjonsleder Anders Oppedal.

Politiet i St. Olav der det har vært en arbeidsulykke. Foto: Øystein Otterdal / NRK

Veien er inntil videre stengt i retning sentrum.

– Vi jobber så fort vi kan med å få løst det, men så lenge det er et uhell som involverer en politibil under utrykning ønsker vi å få dokumentert det best mulig, sier Paulsen.