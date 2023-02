Trafikkulykke mellom bil og syklist

Nødetatene har fått melding om en trafikkulykke mellom en bil og en syklist ved Lurabyen i Sandnes.

Syklisten skal være oppegående, men har noen skrubbsår. Ved ankomst oppdaget nødetatene at syklisten har fått et kutt over øyet som behandles på stedet.

Bilsen som syklisten har vært borti har kjørt fra stedet. Politiet snakker med vitner til ulykken.