Trafikkulykke i Stavanger - fremsto ruspåvirket

Nødetatene har rykket ut til en trafikkulykke på Mariero i Stavanger. Politiet og ambulanse er på stedet.

Det skal være et kjøretøy med en bilfører involvert i ulykken. Personen fremstår ruspåvirket, og blir kjørt til sykehuset for videre oppfølging. Føreren blir anmeldt for kjøring i ruspåvirket tilstand.

Bilen er heller ikke kjørbar.

Politiet skal fortsette å etterforske saken.