Trafikkulykke i Haugesund

Politiet melder om et trafikkuhell med MC i krysset Salhusvegen/Storasundgata i Haugesund. Motorsyklisten har angivelig veltet da den forsøkte å unngå et sammenstøt med en bil. To personer som satt på motorsykkelen er kjørt til legevakten for sjekk.