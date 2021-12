Trafikkulykke førte til ny trafikkulykke

En person tatt med i ambulanse for sjekk etter trafikkulykken ved Stangeland skole i Sola. Politiet melder på Twitter at begge involverte biler må taues vekk. I forbindelse med ulykken oppstod det et nytt trafikkuhell med materielle skader. Denne bilen må også taues vekk, ifølge politiet.