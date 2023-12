Trafikkulukke på E39 er nå ordna opp i

Om lag klokka 08.15 melde politiet at det har skjedd ei trafikkulukke i nordgåande retning på E39 i Stavanger, mellom avkøyring til Solasplitten og avkøyring til Diagonalen/Jåttå. To bilar er involverte, og ingen har kome alvorleg til skade. Frå klokka 08.45 var det ikkje lengre hindringar for trafikken på ulukkesstaden.