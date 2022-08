Trafikkulukke på Bryne

Trafikkulukke i Eivindsholvegen mellom syklist og bilist. Syklisten, ein gut i tenåra vart køyrd til sjukehuset, og politiet opplyser om at han har skrubbsår og skadar i ansikt. Politiet blir på stedet for vidare undersøkingar og for å avhøyra vitne.