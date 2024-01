Trafikkulukke på Brautsletta i Time kommune

To personar er lettare skadde, opplyser politiet Det er tre bilar som er involverte i ulukka på Jærvegen, etter påkøyring bakfrå om lag klokka 10.15. Klokka 10.45 melder politiet at det er kø i området og at politiet dirigerer trafikken rundt ulukkesstaden.