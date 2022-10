Trafikkulukke mellom MC og drosje

Det skjedde ei trafikkulukke mellom ein motorsykkel og ein drosje i Ullandhaugveien i Stavanger i kveld like etter klokka 19. Både førarar og passasjerar får hjelp av ambulansepersonell. Politiet melder at vegen er rydda og at trafikken glir forbi.