Trafikkulukke Karmøy

2 bilar er involvert i ei trafikkulukke på Bygnes på Karmøy. Det er ikkje meldt om personskade, men det er problem i trafikken. Begge bilane som er involvert må tauast, melder politiet. Det blir jobba med å flytte bilane slik at trafikken kjem forbi. Ulukka har skjedd på fylkesveg 547, like nord for Bygnes mellom Håvik og Kopervik.