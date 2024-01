Trafikkulukke Gunnarshaug på Karmøy

Det skjedde ei trafikkulukke klokka 07.50 på Gunnarshaug på Karmøy. Sjåføren er køyrt til legevakta for sjekk. Skadeomfanget er ukjent, men bilisten er på beina, skriv politiet. Sjåføren forklarer at han gjorde ei unnamanøver for å unngå samanstøyt med eit dyr i vegen. Deretter køyrde han inn i ein lyktestolpe som knekte av.