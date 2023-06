Trafikkuhell på Skjoldastraumvegen

Nødetatene er på stedet etter melding om et trafikkuhell på Skjoldastraumvegen i Tysvær.

En mopedbil skal være én av to kjøretøy som har vært involvert i ulykken. Mopeden skal ha kjørt inn i et autovern og føreren er kjørt til legevakten for en sjekk.