Trafikkuhell ved Patrioten

Politiet melder at det har vært et trafikkuhell ved Patrioten Bistro i Hillevåg like før 16.00 i ettermiddag. Det skal ha vært en påkjørsel bakfra, men trafikken skal ikke være berørt. Bilene har kjørt av veien for egen maskin. Det er ikke meldt om personskade.