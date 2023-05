Trafikkuhell ved Ikea

Politiet melder om et trafikkuhell på E39 ved Ikea Forus. To kjøretøy, en bil og en trailer, har hatt et sammenstøt. Det skal angivelig ikke være personskade, men ambulansen tar en sjekk av de to i personbilen på en nærliggende parkeringsplass. Trafikale utfordringer i nordgående kjørefelt.