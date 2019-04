Trafikkuhell Randaberg

Rett før klokka 15 fikk politiet melding om et trafikkuhell med to biler på E39 i Randaberg. Den ene havnet over autovernet og knakk en stolpe. Den andre bilen står på veien. Det er foreløpig uvisst hva som har skjedd. Alle skal være ute av bilene.